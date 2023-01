"Se chiama la polizia siamo inc...". Spunta il video dopo lo stupro

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Gli audio e idei calciatori arrestati per violenza sessuale di gruppo: "Se questalafregati". Il gip: "Si rivolsero alla ragazza con espressioni volgari"

IL GIORNO

'Selasiamo fregati' 'Se questalac'inc... tutti'. Sono le parole che avrebbe usato Federico Apolloni, arrestato per violenza sessuale assieme all'altro calciatore del ...La paura sighiaccio e i mezzi preposti stanno spargendo sale dalla serata di ieri. Identica ... Torre Cajetani e Fiuggi, dove i mezzi della protezione civile, coordinati dallalocale, ... Stupro di gruppo a Milano, l'intercettazione: "Se questa chiama la polizia ci inc**a"" La polizia di Milano ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di Mattia Lucarelli, calciatore 23enne e figlio dell'ex giocatore del Livorno, per violenza s ...Gli audio e i video dei calciatori arrestati per violenza sessuale di gruppo: "Se questa chiama la polizia siamo fregati". Il gip: "Si rivolsero alla ragazza con espressioni volgari" ...