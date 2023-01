Screaming Suicide | il nuovo singolo dei Metallica che rompe il tabù sul suicidio testo e traduzione

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Senza alcun preavviso arriva ildei. Non ci fossero stati Rob Trujillo, Zio Het, Kirk Hammett e Lars Ulrich probabilmente il 2023 sarebbe stato un anno spento sul fronte borchiato.è la bomba sganciata dopo Lux Æterna che anticipa 72 Seasons, ildisco in arrivo il 14 aprile. Neldeic’è tutto l’heavy metal che mancava sulle nostre bacheche da troppo tempo: il riff con l’effetto octaver suonato da Kirk Hammett è già destinato a rientrare tra i grandi classici dei Four Horsemen, le soluzioni dissonanti del bridge e i powerchord frenetici restituiscono ipiù rabbiosi e profondi di sempre. Anche Lars Ulrich, spesso criticato, trova in ...

