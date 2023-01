Scontro tra due auto a Lenna | bimba di 11 mesi soccorsa con l’elicottero

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 20 gennaio 2023). Una bambina di 11e una donna di 26 anni sono rimaste coinvolte in un incidente lungo la strada provinciale 470 della Valle Brembana, nel territorio di. Lofrontale si è verificato intorno alle 16.15 in via Gaspare e Carlo Gozzi, poco prima del ponte che porta alla zona industriale del paese. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Piazza Brembana, i due veicoli si sono urtati violentemente, ma per fortuna gli occupanti non hanno riportato ferite gravi. Grande lo spavento, tanto che i sanitari, intervenuti con due ambulanze e un’medica, hanno chiesto l’ausilio dell’elisoccorso. La piccola è stata trasportata in via precauzionale all’ospedale papa Giovanni di Bergamo per accertamenti.