Scommesse Serie A | Juve-Atalanta per la Champions | Osimhen doppietta alla Salernitana

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Lantus di Max Allegri è pronta a scendere in campo per respingere l’assalto dell’al terzo posto. I bianconeri hanno l’opportunità di cancellare Napoli e conquistare tre punti preziosi che li avvicinerebbero al traguardo. Gli esperti Sisal prevedono una partita molto combattuta, ma con i bianconeri leggermente favoriti a 2,15 contro il 3,50 dell’. La difesa sarà fondamentale, ma senza esagerare visto che un calcio di rigore è dato a 2,80. Inoltre, una rete da fuori area è offerta a 3,00. Federico Chiesa è pronto a scatenarsi contro i nerazzurri: il suo gol o un suo passaggio vincente è in quota a 2,30. Dall’altra parte, Rasmus Højlund spera di continuare il suo periodo dorato con una rete offerta a 4,00. Nel frattempo, Napoli esi affrontano in un derby dai mille significati. I ...

Redazione Jamma

... ma il suo nome è in primo piano nellesui marcatori, a 3,25. Milik apre la lista a 2,85, ... Domenica pomeriggio sarà invece il turno della Roma , chiamata ad allungare ladi risultati ...... di cui 122 inA e 17 in Coppa Italia. Il bilancio nel complesso sorride ai bianconeri, che ... Leggi i commenti: tutte le notizie 20 gennaio 2023 Scommesse calcio, Serie A: corsa scudetto, Microgame quota a 7 il ... ROMA - Ritornato il sereno in casa Juventus con la sofferta ma meritata vittoria in Coppa Italia contro il Monza e con un nuovo presidente ed una nuova dirigenza all’indomani della scoppola in quel di ...L'algoritmo del corrieredellosport presente sulla piattaforma gratuita ci offre l'analisi di 9 match per questa sera e ricava un terno a quota 4,00. Scopriamolo insieme ...