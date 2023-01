Sciopero dei benzinai | le date | al momento | sono confermate

Today.it

Esattamente la durata dellopescatori del luogo. Ed è lì che più di uno si fa l'idea che Messina Denaro possa essersi temporaneamente spostato in Tunisia. Ma è una scena che si ripete ...Lobenzinai, al momento, è confermato. Gli automobilisti dovranno segnarsi sul calendario i giorni 25 e 26 gennaio, giornate in cui i benzinai incroceranno le braccia in protesta contro ... Sciopero benzinai: cosa succederà la prossima settimana e quali saranno i disagi (in concreto) Le lavoratrici assegnate al Cnr hanno incrociato le braccia e si sono radunate in sit in sotto la sede di via Ugo La Malfa. Guidate dalla Filcams Cgil, chiedono l’adeguamento al minimo contrattuale di ...Caro carburante e decreto sulla trasparenza dei prezzi, ieri nuovo incontro benzinai-governo. I gestori degli impianti si sono detti delusi ...