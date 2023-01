Sciopero benzinai confermato | impianti chiusi per due giorni Anche i self service

la Repubblica

Uno scontro così duro nessuno se lo aspettava, neppure istessi. Oggi è fallito anche il terzo incontro in meno di una settimana dopo l'apertura del ... per cui lodi 48 ore del 25 e ...Avrà inizio alle 19 di martedì 24 gennaio e termine alle 19 del 26 gennaio. Unica possibile eccezione: i self gestiti direttamente dalle ... Il governo non convince i benzinai, lo sciopero del 25-26 è confermato. "Disponibili a revocarlo fino all'ult… I benzinai confermano lo sciopero del 25 e 26 gennaio. Dopo l'incontro con il governo le posizioni sono distanti. I sindacati si dicono "profondamente delusi". I sindacati Faib, Fegica e… Leggi ...Avrà inizio alle 19 di martedì 24 gennaio e termine alle 19 del 26 gennaio. Unica possibile eccezione: i self gestiti direttamente dalle compagnie ...