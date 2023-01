Sci | impresa Schieder sulla Streif | l’italiano è secondo a sorpresa a Kitzbühel nella gara regina della discesa libera

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Al parterre, tra migliaia di tifosi (solo per domani sono stati staccati 40mila biglietti, che non tengono conto delle persone a bordo pista) si stava già facendo festa, nonostante lafosse ancora in corso. Poi, col pettorale 43, a giochi praticamente fatti, è partito Florian. L’azzurro, 27 anni, di Castelrotto, è partito cautoMausefalle, la temibile “trappola per topi”, dove si raggiungono i 100 km/h in meno di tre secondi. Poi si è scatenatoparte centralemitica, la pista, la più difficile e prestigiosa. Ha recuperato i 95 centesimi di svantaggio dal leader, Vincent Kriechmayr (campione del mondo ...

