Sci di fondo | Pellegrino | “Pista sprint di Livigno molto interessante”

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 gennaio 2023) “Ladi”. Federicoè pronto per laindividuale che inaugurerà la tappa di Coppa del mondo in programma a. “Abbiamo fatto un bel lavoro di squadra in questi giorni, e laè come me la immaginavo – spiega l’azzurro -. E’ unanel senso che il lunghissimofinale in stile atletica, con l’ultimo tratto leggermente in salita, bisognerà gestirlo bene”. “Ho riposato qualche giorno dopo il Tour de Ski, per poi fare un secondo carico di lavoro in vista delle prossime tre settimane – racconta–. Sono curioso di vedere come riuscirò a gestirmi, visto che si correrà a più ...