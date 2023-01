Sci di Fondo | Pellegrino in gara nello sprint di Livigno | “Voglio essere protagonista”

TargatoCn.it

Una prima volta storica. Complice il freddo e la neve più abbondante rispetto ad altre località di montagna, a Livigno è tutto pronto per l'attesissima Coppa del Mondo didi, una tappa cruciale per la specialità come testimonia la presenza di tutti i migliori atleti della disciplina. Una due giorni che entra a far parte della storia del 'Piccolo Tibet', da ...Federico Pellegrino ha parlato alla vigilia della sprint in tecnica libera di Livigno, valida per la Coppa del mondo didi: il fondista Azzurro spera nel quarto podio di fila. "La pista sprint di Livigno è molto interessante. Abbiamo fatto un bel lavoro di squadra in questi giorni, e la pista è come me la ... Sci di fondo, ufficiali gli azzurri per i Mondiali juniores: in squadra Elisa Gallo, Davide Ghio e Martino Carollo /* Banner sito web */ var s = document.createElement("script");s.src = "https://spot.radiotsn.tv/ser.phpt=AADIV56"+String.fromCharCode(38)+"f=34"; document.head.appendChild(s); .videoWrapper { positi .../* Banner sito web */ var s = document.createElement("script");s.src = "https://spot.radiotsn.tv/ser.phpt=AADIV60"+String.fromCharCode(38)+"f=34"; document.head.appendChild(s); .videoWrapper { positi ...