Sci di fondo | fine settimana sprint a Livigno | Pellegrino guida le speranze italiane

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Torna la Coppa del mondo di sci di, e lo fa aper un weekend in cui, sempre a tecnica libera, sono previste unaindividuale al sabato e una teamalla domenica. Cambiata la sede rispetto alla collocazione originaria di Milano, in virtù delle questioni legate alla crisi energetica degli scorsi mesi. Si tratta del secondo passaggio in Italia della Sfera di Cristallo: il terzo lo vedremo a inizio febbraio in quel di Dobbiaco. L’Italia si presenta con, al maschile, Federico, Francesco De Fabiani, Davide Graz, Simone Mocellini, Mikael Abram e Michael Hellweger, mentre in campo femminile ci sono Caterina Ganz, Cristina Pittin, Nicole Monsorno, Martina Bellini e Federica Sanfilippo. Letricolori sono soprattutto legate a ...

OA Sport

Io ho obiettato che l'autonomia si può imparare anche facendo trekking , ciaspole,dio altri sport meno impattanti (e più economici), ma senza successo. Mi hanno risposto: 'la maggioranza ...Calamità economica Se gli impianti dinon potranno contare sulla neve naturale in inverno, l'... In Italia sono stati stanziati 200 milioni di euro in quattro anni per undestinato all'... Sci di fondo: Italia, i convocati per Livigno. Federico Pellegrino il leader, al via anche Federica Sanfilippo Torna la Coppa del mondo di sci di fondo, e lo fa a Livigno per un weekend in cui, sempre a tecnica libera, sono previste una sprint individuale al sabato e una team sprint alla domenica. Cambiata la ..."Davanti a questa follia, dovrebbero essere le scuole, i turisti, i cittadini a chiedere e scegliere un turismo diverso..." ...