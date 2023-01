Sci | Coppa del Mondo oggi | Goggia vince la discesa di Cortina

(Di venerdì 20 gennaio 2023) (Adnkronos) – Altro successo per Sofia Ga indel. L’azzurra si è imposta nellalibera did’Ampezzo, che recupera quella cancellata la scorsa settimana a St. Anton. Per la bergamasca è la vittoria numero 21 in carriera indel, dove eguaglia Federica Brignone come italiana piùnte della storia. La Ga ha chiuso la suain 1:33.47, alle sue spalle la slovena Ilka Stuhec e la tedesca Kira Weidle. Fuori dal podio Mikaela Shiffrin, quarta, mentre Elena Curtoni ha chiuso in ottava posizione. L'articolo proviene da Italia Sera.

