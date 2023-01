Sci coppa del mondo | discesa Kitzbuhel | orari tv e favoriti - Sport - Altri Sport - quotidiano net

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Kilde e Odermatt a duello, l'Italia punta su Casse ma Innerhofer e Paris sono in risalita:tv della ...

Tiscali Notizie

Goggia cerca il successo, occhio a Shiffrin e Gut, Curtoni e Brignone le altre carte ...Kilde e Odermatt a duello, l'Italia punta su Casse ma Innerhofer e Paris sono in risalita: favoriti e orari tv della ... Veneto, Zaia 'Cortina pronta per la Coppa del Mondo sci' Kilde e Odermatt a duello, l'Italia punta su Casse ma Innerhofer e Paris sono in risalita: favoriti e orari tv della Streif ...Definiti gli accoppiamenti dei quarti di finale di Coppa Italia: si chiude il cerchio degli ottavi della competizione italiana ...