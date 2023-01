Sci alpino | Vincent Kriechmayr si prende la Streif! Paris sfiora il podio | beffato da Goldberg

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Kitzbühel è come sempre sinonimo di spettacolo. La Streif non delude mai ed anche stavolta ha regalato una gara spettacolare con tantissime sorprese e colpi di scena. La gara è stata vinta da un fantasticoche mette il suo sigillo anche sulla Streif, in una stagione che l’ha già visto trionfare in Val Gardena ed a Bormio. Sulcon l’austriaco ci vanno lo svizzero Niels Hintermann, secondo a 31 centesimi di ritardo ed un sornte Jared, terzo a 35 centesimi di ritardo. La discesa dello statunitense, partito col pettorale 28, haDominik, privandolo del primostagionale, al termine di una gara comunque estremamente positiva sul palcoscenico più prestigioso. L’azzurro, per la prima volta realmente ...