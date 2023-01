Sci alpino | Sofia Goggia scaccia gli spettri e trionfa nella discesa di Cortina d’Ampezzo!

(Di venerdì 20 gennaio 2023) La regina dellaconquista l’Olympia delle Tofane.via glidella caduta di St.Anton ed’Ampezzo, cogliendo la ventunesima vittoria della carriera in Coppa del Mondo. Continua la supremazia azzurra inin questa stagione, visto che i successi disalgono a quattro, al quale deve aggiungersi uno di Elena Curtoni.ha fatto la differenzaparte centrale, in particolare dallo Scarpadon all’arrivo. A mettere un po’ di paura alla bergamasca è stata la slovena Ilka Stuhec, seconda al traguardo a 13 centesimi dall’azzurra. Sul podio ci sale anche la tedesca Kira Weidle, che ha accusato, invece, un ritardo di 36 centesimi dalla ...

OA Sport

Sofia Goggia AP Sarebbe arrivata a ridosso pure Corinne Suter, seconda nella classifica di specialità, ma la svizzera, dopo un dosso, perde il controllo deglie diventa vittima di una terribile ...La coppa del mondo difemminile continua a parlare italiano, almeno nelle discipline veloci e in particolare nella discesa libera . Il lungo weekend di Cortina sulla pista Olimpia delle Tofane si è infatti ... Sci alpino, startlist discesa Cortina 2023: orari, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane SCI ALPINO - Ad un mese di distanza dall'epico successo con la mano fratturata, Sofia Goggia non si ferma in discesa e ricapitola a Cortina. Vittoria incredibil ...La regina della discesa conquista l’Olympia delle Tofane. Sofia Goggia scaccia via gli spettri della caduta di St.Anton e trionfa a Cortina d’Ampezzo, cogliendo la ventunesima vittoria della carriera ...