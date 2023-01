Sci alpino | Lara Colturi fa la storia dell’Albania | campionessa del mondo juniores di superG! Bronzo per Alice Calaba

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 gennaio 2023)scrive la, conquistando il primo oro di sempre ai Mondialidi sci, che sono in programma a St.Anton. La ragazza nata in Italia, ma che ha preso il passaporto albanese, ha dominato il superG odierno, infliggendo distacchi notevoli a tutte le avversarie. Seconda posizione e medaglia d’argento per la svizzera Stefanie Grob, che ha accusato un ritardo di 65 centesimi di ritardo dalla vetta. Fa festa per il podio anche l’Italia, visto che è arrivata la medaglia dida parte di, che ha concluso in terza posizione a 72 centesimi da. Quarta la tedesca Emma Aicher (+1.08), che ha preceduto l’altra azzurra Vicky Bernardi (+1.35). Sesta l’americana Lauren ...