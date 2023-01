Sci alpino | Florian Schieder col 2° posto di Kitzbuehel ha guadagnato il quintuplo dell’intera carriera!

(Di venerdì 20 gennaio 2023)ha conquistato uno spettacolare secondonella discesa libera di, prova valida per la Coppa del Mondo di sci. L’azzurro è stato semplicemente antologico sulla mitica Streif, la pista per eccellenza del Circo Bianco e autentica Classica insieme a Wengen. L’altoatesino, sceso addirittura con il pettorale numero 43, ha confezionato la prestazione migliore della propria carriera ed è riuscito a guadagnare il primo podio della carriera. Il 27enne ha pennellato le curve in maniera portentosa e ha addirittura fatto tremare il fuoriclasse austriaco Vincent Kriechmayr, trionfatore in casa con appena 23 centesimi di vantaggio sull’azzurro.ha ribadito di essere dotato di un ottimo talento e di eccellenti potenzialità ...

A Cortina arriva il quarto successo in discesa nella Coppa del Mondo diper Sofia Goggia: la bergamasca si impone in ...La Goggia con il trionfo odierno porta a 119 i successi dell'Italia delloal femminile nella storia della Coppa del mondo. in Coppa. Alle spalle di Brignone e Goggia, al terzo posto con 16 ... Goggia supersonica, discesa a Cortina pennellata: riguarda la vttoria Florian Schieder si è semplicemente esaltato sulla mitica pista Streif, ha disputato una gara ai limiti del surreale e dell’impensabile, ha espresso al meglio tutto il proprio talento e ha conquistato ...Arriva a Cortina d’Ampezzo la ventunesima vittoria in carriera di Sofia Goggia in Coppa del Mondo. Il trionfo dell'azzurra viene legittimato in 1.33.47, e certifica la sua supremazia ...