Sci alpino | Elena Curtoni | “Contenta della mia sciata” Brignone | “Peccato per la visibilità”

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 gennaio 2023) La tre-giorni di gare di Cortina d’Ampezzo si è aperta col botto quest’oggi per l’Italia dello scifemminile, grazie al fantastico successo di Sofia Goggia nella prima delle due discese libere previste nel fine settimana sull’Olympia delle Tofane. La bergamasca ha preceduto sul podio la slovena Ilka Stuhec e la tedesca Kira Weidle, mentre la fuoriclasse americana Mikaela Shiffrin si è inserita in quarta piazza a mezzo secondo dalla vetta. Alti e bassi per le altre big italiane impegnate, con l’ottava posizione di, la 12ma di Laura Pirovano e la 18ma di Federica. Di seguito le loro dichiarazioni rilasciate alla FISI dopo la competizione.: “Brutto saperecaduta di Suter, spero non sia nulla di grave. Sono riuscita a ...