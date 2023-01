Sci alpino | Dominik Paris | “Ho sciato come sono capace | sensazioni positive” Marsaglia | “Ho bruciato gli sci”

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 gennaio 2023) L’Italia festeggia lo strepitoso secondo posto di Florian Schieder nella discesa libera di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo di sci. L’azzurro è sceso con il pettorale numero 43 sulla mitica Streif ed è riuscito ad agguantare il primo podio in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante. Il 27enne altoatesino, che si era rotto il legamento crociato ai Mondiali 2021, ha mostrato in maniera brillante il proprio talento. Ottimo quinto posto per, che ormai è tornato ai suoi livelli e può puntare in alto nei prossimi appuntamenti. Più attardati gli altri azzurri: Mattia Casse 17mo, Christof Innerhofer 22mo, Matteo31mo. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dagli azzurri attraverso i canali della Fisi.: “Ho di nuovo ...