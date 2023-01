Schiacciato da pannelli cemento | operaio 23enne muore vicino Roma

Il Riformista

Un operaio di 23 anni è morto questa mattina a Fonte Nuova, centro in provincia di Roma, dopo che il camion che conduceva è stato investito da alcunidi cemento urtati dal braccio elevatore del mezzo. Il fatto è avvenuto in via Stella Polare all'interno di una ditta di smaltimento rifiuti. Sul posto i carabinieri della stazione Mentana, i ...Roma, incidente sul lavoro, muore operaio : 40 annida lastre di cemento mentre stava lavorando, è la prma vittima sul lavoro del 2023 nella ... avrebbe urtato deiin cemento che ... Schiacciato da pannelli di cemento, operaio morto in una ditta di smaltimento rifiuti E' accaduto questa mattina ilmamilio.it Alle ore 06:05 circa, la Sala Operativa Vigili del Fuoco del Comando di Roma e provincia ha inviato le squadre 10/A, AG/10, AS/6, CF/10, TE/4 USAR e… Leggi ...Ancora un morto sul lavoro, stavolta in provincia di Roma. Un operaio di 23 anni, italiano, è morto oggi in una azienda per lo smaltimento dei rifiuti a Fonte Nuova, centro alle porte ...