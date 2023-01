“Scendi dall’auto” | giovane reagisce a rapina | spari e paura a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn uomo di 32 anni è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco al dito della mano sinistra nel corso di un presunto tentativo diavvenuto giovedì sera a. L’episodio, sul quale sono in corso gli accertamenti della polizia, si è verificato intorno alle 21 in via San Domenico, tra i quartieri Soccavo e Vomero. Stando a quanto riferito dalla vittima, che ha piccoli precedenti con la giustizia, il raid sarebbe da riconducibile a un tentativo direalizzato da due giovani a bordo di uno scooter. Ai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale intervenuti al pronto soccorso di via Terracina, dove il 32enne è arrivato con mezzi propri ed è stato giudicato guaribile dai sanitari in 30 giorni, ha raccontato che mentre si trovava a bordo della sua auto quando sarebbe stato avvicinato da due giovani ...