Scanzi | arroganza fuori controllo | “Non andrei a parlare nelle scuole | non pagano” I prof | Meglio così

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Andreacon una botta di narcisismosvilisce il mondo della scuola e si tira dietro le ire tutti. Sui social si è scatenata una vera e propria bufera per una sua risposta a una domanda semplice ma discutibile nella forma : “Ti piacerebbe andare a spargere cultura”. La risposta del giornalista del Fatto è stata saccente, arrogante: “Me lo chiedono da sempre e quel mondo non lo sento vicino e non mi attrae. Non viaggio gratis, lenon hanno soldi e anche se ci fosse un gettone direi di no. Chi vuole vedermi, viene a teatro. Dove do tutto quello che ho”. Subito a commentare in maniera dura è lo scrittore Paolo Di Paolo, firma di “Repubblica” e solitamente sobrio nei toni. Stavoltal’ha detta grossa e lo scrittore scrive su ...

Secolo d'Italia

