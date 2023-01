Scamacca | “Spero che il Napoli vinca lo scudetto se lo merita”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Gianlucaha parlato con Fulvio Collovati dell’esperienza in Premier League col West Ham, poi il pronosticoper il. Gianlucaè ormai giunto a metà percorso nella sua prima avventura in Premier League dopo il suo passaggio al West Ham. Il talento azzurro si è concesso ai microfoni di Betway.it in una piacevole intervista guidata da Fulvio Collovati in cui ha raccontato i primi mesi nel club inglese e tante curiosità sul suo momento sportivo e non solo. Partendo proprio da come si è ambientato a Londra,ha dichiarato: Molto bene qui è tutto molto organizzato e ben strutturato. Mi sto ancora ambientando ma per adesso va molto bene questa esperienza. Passando invece al campo giocato e tornando per un attimo in Italia, per Fulvio Collovati è importante capire se ...