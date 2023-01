Sardegna | tenta di guadare strada trasformata in fiume dalla pioggia | auto bloccata – Video

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Il maltempo affligge la, dove le temperature sono in calo e si registrano neve e piogge. Nel Sudlaintercomunale Mandas-Gergei è stata chiusa perché un’è rimastamentre guadava un piccolo corso d’acqua che si è ingrossato a causa delle precipitazioni.anche laprovinciale 114, mentre le scuole sono rimaste chiuse a Esterzili, al confine tra la provincia del Sude il Nuorese. Proprio nel Nuorese la neve ha costretto alla chiusura delle scuole diversi Comuni, come Fonni, Desulo, Gavoi, Ollolai, Bitti, Lanusei e Villagrande. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

