‘Sarà perché ti amo’ l’ha scritta mio zio | finalmente un libro su di lui!

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Dario Farina, questo nome dirà poco a molti di voi, eppure tutti conoscete le canzoni che ha composto, solo per citarne alcune: Saràti amo, Mamma Maria, Come vorrei, Se mi innamoro, Felicità, Ci sarà e tanti altri successi, canzoni che hanno alcuni decenni sulle spalle ma che sono ancora vive e popolari, circolano ancora e fanno divertire, tanto per dirne una: Saràti amo è l’inno dei tifosi del Milan (loro dicono Saràtifiamo), tutto lo stadio canta mio zio: Dario Farina. Dario ha vinto due volte Sanremo e in una edizione oltre ad arrivare primo si è classificato pure al terzo posto con la Cinquetti. Le sue melodie hanno varcato i confini nazionali, sono conosciutissime in Francia e in Germania e nei paesi dell’Est (la Russia soprattutto), probabilmente anche Putin le conosce e le canticchia sotto la doccia con i ...