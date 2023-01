Sanremo | Will | cantante per caso grazie al silenzio dei giorni di lockdown

(Di venerdì 20 gennaio 2023) «Devo ancora metabolizzare cosa sta accadendo, ma continuo a pensare solamente alla musica per arrivare apreparato a onorare un palco importante». Parola diiam Busetti, in arte, artista...

Parola di William Busetti, in arte, artista emergente con tanta voglia di crescere, fra i vincitori diGiovani con "Le cose più importanti", e in gara al festival con "Stupido", che ...📣In gara alla 73° edizione del Festival di, vengono annunciate oggi le prime date nei club dello 'STUPIDO TOUR VENTI23' 🎫Biglietti in vendita dalle 18.00 di oggi 19 ... Sanremo 2023, Will: "L'Ariston è il mio cerchio di fuoco"