Sanremo | Amadeus annuncia i Maneskin | Il Festival è legato a loro

(Di venerdì 20 gennaio 2023) In studio al Tg1 con i, senza Ethan,hato la presenza della band romana anella serata di giovedì

ha una marcia in più quando ci sono i Maneskin', dice. I Maneskin tornano per la terza volta consecutiva al Festival, l'evento da cui è partita la loro incredibile ascesa verso il ...'Li invito ogni anno a prescindere - gli ha fatto eco- perchéè fortemente legato a loro, ha una marcia in più quando ci sono i Maneskin'. Super ospiti giovedì 9 febbraio ...Il gruppo sarà il superospite nella serata del giovedì. L'annuncio arriva al Tg1 delle 20, a poche ore dall'uscita del nuovo album ...SANREMO - Ci saranno anche i Maneskin sul palco dell'Ariston al 73esimo Festival di Sanremo. Ad annunciarlo è lo stesso direttore artistico, Amadeus, che al Tg1, ha svelato che la rock band romana si ...