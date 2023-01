Sanremo 2023 | quanto guadagna l’orchestra? Ecco tutti i cachet

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Il Festival diè prossimo all’inizio, e il pubblico è già in escandescenza per la settimana più attesa dell’inverno, perché completamente dedicata alla musica italiana, con tante nuove proposte, singoli, inediti,da scoprire. Saranno i tormentoni di tutto l’anno, e ci accompagneranno fino all’estate prossima, come del resto succede ogni anno con i grandi successi del Festival. Come in molti già sapranno, la 73esima edizione del festival musicale inizierà il 7 febbraio e, come da tradizione, nella serata del sabato verrà decretato ufficialmente il vincitore di. Le domande, le indiscrezioni e le curiosità iniziano ad affollarsi già in questi giorni di grande attesa. Tra le domande che principalmente stanno circolando sui social, c’è quella suidi conduttori, ospiti e ...