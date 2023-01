Sanremo 2023 | Maneskin al Festival | l’annuncio di Amadeus

(Di venerdì 20 gennaio 2023) (Adnkronos) – I. La band romana sarà alnella serata di giovedì 9 febbraio. Lo ha annunciatointervenendo con inell’edizione del Tg1 delle 20 oggi. “Non vediamo l’ora, per noi è sempre un onore” salire sul palco dell’Ariston, dicono i. “ha una marcia in più quando ci sono i”, dice. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Il Fatto Quotidiano

Inizia fuori al freddo, collegato dal parcheggio di Saxa Rubra con il Tg1, l'ultimo annuncio di Amadeus su. Il conduttore del Festival, al termine dell'edizione delle 20 del telegiornale è entrato in studio con degli ospiti speciali: i Maneskin . La band romana sarà presente alla terza serata ...Chiara Ferragni a: aprirà e chiuderà il Festival Sanremo 2023, Amadeus al Tg1 con i Maneskin: “Saranno con me al Festival nella serata di giovedì” I Mansekin super ospiti a Sanremo nella serata di giovedì 9 febbraio. Lo annuncia al TG1 Amadeus, presenti in studio tre dei quattro componenti della band (uno, Ethan, è ammalato dopo ...Un nuovo tassello si è aggiunto per comporre il cast di super ospiti di Sanremo 73. Si tratta dei Maneskin, la band italiana numero 1 al mondo, già vincitrice di Sanremo 71 e della edizione 2021 di ...