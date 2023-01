Sanremo 2023 | i Maneskin tornano sul palco da cui è partito il sogno | l’annuncio al Tg1

Leggi su dilei

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Amadeus non smette di sorprendere e, in occasione del Festival di, ha tutta l’intenzione di imbastire un cast all’altezza. L’appuntamento con la kermesse si avvicina e arriva, in diretta al TG1, un nuovo annuncio da parte del direttore e conduttore artistico: isaranno super ospiti nella serata di giovedì. Amadeus annuncia ia “23” nella serata di giovedì Fervono i preparativi per il Festival di, in programma dal 7 all’11 febbraio. La macchina organizzativa della kermesse più celebre d’Italia sembra ben rodata e c’è tutta l’intenzione di ben figurare, alimentare curiosità attorno allo show e sorprendere il pubblico. Anche per questo Amadeus sta snocciolando, passo dopo passo, tutti i tasselli che andranno a comporre ...