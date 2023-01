Sanremo 2023 | i Cugini di Campagna in gara con “Lettera 22”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 20 gennaio 2023) C’è sempre una prima volta per ogni cosa, anche per: tra i nomi più sorprendenti rivelati da Amadeus in vista della 73esima edizione del Festival della canzone italiana, figura senza dubbio quello deidi. A più di cinquant’anni dalla sua fondazione, il gruppo trova finalmente l’esordio sul palco dell’Ariston. Porterà il brano “22”, scritto da La Rappresentante di Lista. “Quando Amadeus ha annunciato la nostra partecipazione – confessa Ivano Michetti, storico leader della band –, stavo per avere un collasso. Non so quante volte ci abbiamo provato!”. L’annuncio della loro partecipazione ha fatto notizia, ma la decisione di Amadeus ancora di più: è stato infatti lo stesso conduttore e direttore artistico del Festivala scegliere proprio loro. “La Rappresentante di Lista – spiega – mi ha ...