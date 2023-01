Sanremo 2023 ecco il vincitore| Ma com’è possibile?

Leggi su formatonews

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Il Festival ditornerà sul piccolo schermo il 7 febbraio, per poi concludersi dopo cinque serate. Eppure, sembra che si conosca già il nome del? Vediamo insieme i dettagli. Amadeus si prepara alla quarta conduzione del Festival di, nel frattempo alcune indiscrezioni confermano l’identità del. Festival di: emerge il nome del– FormatonewsIl Festival ditornerà sul piccolo schermo nella prima serata del 7 febbraio, per poi proseguire fino al sabato successivo. Il direttore artistico ha avuto modo di ascoltare oltre 300 brani inediti, per poi selezionare i 28 partecipanti in gara presso il Teatro dell’Artiston. Ormai, sembra che la produzione ...