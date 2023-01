Sanità | Giuliano UGL | “Basta con i medici a gettone Fermare esternalizzazioni per salvare SSN”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 20 gennaio 2023) “Bisogna assolutamentel’utilizzo dei. Se non lo si farà in fretta potrebbe essere questa la mossa che farà crollare definitivamente il SSN” dichiara con preoccupazione Gianluca, Segretario Nazionale della UGL Salute. “Leattraverso il ricorso a professionisti gestiti da cooperative sono un male assoluto e non servono certo a tamponare la carenza degli organici e a migliorare l’assistenza ai cittadini – afferma– Si tratta di soluzioni figlie della totale assenza di programmazione degli anni passati, che proiettano all’interno delle corsie d’ospedale e nei Pronto Soccorso professionisti spesso non in linea con le esigenze e competenze richieste. L’inchiesta di pochi giorni fa su un importante quotidiano nazionale lo ...