San Sebastiano 2023 | festa della Misericordia | distribuiti 15 quintali di panellini L’omelia del cardinale Betori

Nel giorno in cui si celebra il patrono della polizia locale,, a Cantù sono stati consegnati i riconoscimenti al merito agli agenti. Nel pomeriggio è stata svelata anche l'intitolazione della caserma di via Manzoni 13 che oggi porta il nome del ...Debutto oggi del nuovo gonfalone di Lanciano, decorato con medaglia d'oro al valor militare. Dopo 38 anni, in occasione della cerimonia celebrata nella chiesa diNicola, in onore di, Santo Protettore delle Polizie Locali d'Italia, è stato consegnato per la prima volta il nuovo labaro con lo stemma regolarizzato dopo verifica araldica. San Sebastiano, martire Celebrazione a Rho oggi, 20 gennaio, in occasione di San Sebastiano, patrono degli agenti: il Comune ha consegnato encomi e riconoscimenti per molti agenti. I riconoscimenti alla Polizia Locale ...A Montagnola, perla incastonata sulle rive del Ceresio in cui vissero giganti della letteratura come Hermann Hesse e Miguel Serrano, è nato e cresciuto Sebastiano Brocchi. Furono forse le fortunate co ...