Samsung Galaxy S20 FE lieto di ricevere la patch di gennaio 2023

(Di venerdì 20 gennaio 2023) L’aggiornamento di Android 13 (One UI 5.0) per ilS20 FE è stato probabilmente l’ultimo importante aggiornamento del sistema operativo del telefono. Tuttavia, il dispositivo è ancora idoneo aaggiornamenti di sicurezza mensili. A tal fine, le varianti LTE e 5G alimentate dal processore Snapdragon di casa Qualcomm (SM-G780G e SM-G781B) stanno ricevendo ladi sicurezza di, ovvero la più recente tra quelle messe a disposizione dal colosso di Mountain View. Come riportato da ‘SamMobile‘, il nuovo aggiornamento software per la variante LTE viene fornito con la versione firmware G780GXXS3DWA3 e quello per la versione 5G con la versione firmware G781BXXS4GWA3. Ladi sicurezza di...

