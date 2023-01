Calciomercato.com

Commenta per primo Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, adesso è ufficiale: laha interrotto il rapporto, in maniera consensuale, con Kaique Rocha Lima , difensore centrale 21enne ex Internacional.Unache sarebbe legata alla conquista della Regione Lombardia da parte di Fratelli d'Italia &... Plusvalenze, oggi l'Appello decide se riaprire il processo per Juve,, Genoa, Pisa, Parma,... Sampdoria, mossa in uscita: UFFICIALE l'addio ad un difensore Alessio Zerbin piace alla Sampdoria. L’agente conferma gli interessamenti ma fa il punto sul futuro al Napoli. Le parole Giulio Marinelli, agente di Alessio Zerbin del Napoli, ha fatto il punto suo su ...Calciomercato Sampdoria: Carboni titolare in Coppa Italia contro la Juventus. Le ultime sul difensore del Monza Nel match di questa sera tra Juventus e Monza, valevole per gli ottavi di finale della C ...