Salto con gli sci | Ryoyu Kobayashi torna alla vittoria in Coppa del Mondo a Sapporo! 21° Bresadola

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 gennaio 2023)dopo quasi undici mesi (l’ultima risaliva al 27 febbraio 2022, sul Large Hill di Lahti) e si impone proprio nell’appuntamento casalingo sul trampolino grande di Sapporo, nella prima delle tre gare previste in occasione della decima tappa stagionale delladelmaschile dicon gli sci 2022-2023. Si tratta del 28° successo in carriera per il fuoriclasse giapponese, che prima di oggi non aveva però mai vinto sull’’?kurayama., dopo una prima parte di stagione negativa (per tutta la squadra nipponica), quest’oggi si è espresso finalmente ad altissimi livelli trovando due salti di gara estremamente competitivi e sconfiggendo il polacco Dawid Kubacki per 7.2 punti. Il “Concorde di ...