Salim Ben Seghir OM Passa al Bordeaux | I Dettagli del Transfert

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Mentre il fratello minore Eliesse continua a brillare con l’AS Monaco in questo inizio di anno,Ben(19 anni, in scadenza di contratto nel 2024) sta preparandosi a fare altrettanto nella seconda parte della stagione. L’ala ha già fatto due apparizioni con l’Olympique de Marseille quest’anno (cinque minuti contro Hyères nella Coppa di Francia, tre contro Toulouse nella Ligue 1), e dovrebbe essere prestata al. Sebbene il contratto non sia ancora stato finalizzato, i Girondins hanno preso un vantaggio sulla concorrenza. Anche Bilal Nadir (19 anni, in scadenza nel 2024), arrivato all’OGC Nice insieme a Bennel 2021, dovrebbe essere prestato a breve. Entrambi i fratelli hanno dimostrato di avere un grande talento, sia nel dribbling che nella velocità. Sono come due treni in corsa, che si ...