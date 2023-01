Salernitana | Nicola | 'Vi racconto cos'è successo'

Tutto Napoli

- Napoli, le scelte die Spalletti Tornato al timone dei granata dopo due giorni surreali,è pronto a schierare i suoi col 3 - 4 - 1 - 2. In difesa mancherà Fazio, il tandem ...Sulla panchina della, dopo una settimana turbolenta, ci sarà ancora Davide. "Mi fa piacere ritrovarlo, lo stimo. Ci aspetta una partita dura, in uno stadio caldo. Noi non possiamo ... UFFICIALE - Salernitana, i convocati di Nicola: out 5 infortunati e Radovanovic per l'influenza Il fantasista non ce l'ha fatta a recuperare e sarà out all'Arechi: la notizia è stata comunicata da Spalletti in conferenza ...NAPOLI (ITALPRESS) – Dopo il ko in Coppa Italia contro la Cremonese, il Napoli riparte domani, in campionato, dal derby contro la Salernitana.