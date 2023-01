Salernitana | Nicola | Con il Napoli gara difficilissima | lotteremo su ogni pallone

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Davide, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa in vista delladi domani contro il, ecco le sue dichiarazioni: "Nella vita non si cresce con le vittorie, ma con le batoste e per raggiungere grandi traguardi è spesso necessario cadere. A Bergamo siamo caduti facendo rumore, ma se era il prezzo da pagare per imparare qualcosa allora lo accetto. E' arrivato il momento di ripartire e rialzare la testa. Con ilsarà diffcilissimo, masu. Ilè una squadra con grandissime qualità ma domani la cosa più importante è metterci nella condizione di giocare una partita che abbia un tono agonistico elevato e dimostrare di avere la personalità per gestire alcune ...

Tutto Napoli

Commenta per primo Alla vigilia della sfida contro il Napoli, il tecnico della, Davide, ha diramato la lista dei convocati. Assenti Sepe, Maggiore, Mazzocchi, Radovanovic, Bronn e Fazio. Questo l'elenco completo. Portieri: Fiorillo, Sorrentino, Ochoa. ...Commenta per primo L'allenatore dellaDavideha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara del Napoli spiegando anche il suo ritorno in granata: 'Nella vita si cresce attraverso le batoste, non con i successi. ... UFFICIALE - Salernitana, i convocati di Nicola: out 5 infortunati e Radovanovic per l'influenza Mentre il Napoli (come comunicato da Spalletti) deve fare a meno di Kvaratskhelia per la partita con la Salernitana (il georgiano, che aveva già saltato la gara di Coppa Italia, è ancora alle prese co ...'Lottare su ogni pallone fino all'ultima goccia di sudore', questo chiede ai suoi il tecnico della Salernitana SALERNO (ITALPRESS) - Davide ...