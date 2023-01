Salernitana-Napoli | probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Ilper fare un altro passo avanti verso lo Scudetto, laper uscire dalla crisi e chiudere quasi i conti in ottica salvezza. Sarà un derby campano importante quello di sabato alle 18 in Serie A con gli azzurri di Spalletti...

Tutto Napoli

Danilo Iervolino, presidente della, ha parlato a Il Mattino in vista della sfida contro ile del futuro Danilo Iervolino, presidente della, ha parlato a Il Mattino in vista della sfida contro ile del futuro. Le sue dichiarazioni: "Spero e penso che questo sia l'...... vogliamo regalare questa felicità" Parla bene di Nicola, appena reintegrato da Iervolino in panchina: grazie a lui lapotrà affrontare meglio il, contro cui giocherà domani ... Le probabili formazioni di Salernitana-Napoli: due dubbi per Spalletti, quale modulo per Nicola Dopo l’umiliazione inflitta dall’Atalanta, ci aspettiamo una risposta orgogliosa da parte dei campani; tuttavia non ce la sentiamo di consigliarvi alcun centrocampista della Salernitana. Il Napoli, ...La complicata settimana della Salernitana si chiuderà domani con un turno sulla carta proibitivo contro il Napoli. La capolista arriva dall’uscita di scena a sorpresa dalla Coppa Italia, ma con un ...