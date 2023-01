“Salernitana-Napoli | Kvaratskhelia rischia di restare fuori”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Ilè in ansia per Kvicha, il giocatore georgiano può saltare la sfida di Serie A. Oggi ci sarà un test decisivo al centro sportivo di Castel Volturno per capire sepotrà figurare almeno tra i convocati della sfida dello Stadio Arechi. Al momento non c’è grande ottimismo, anche perché l’influenza sembrava passeggera, invece lo ha tenuto bloccato più del previsto.a rischio per“Il georgiano ieri non si è allenato a scopo precauzionale dopo la febbre avuta nei giorni scorsi e il suo impiego per il derby di domani a Salerno resta a forte rischio. Lunedì si è allenato regolarmente ma martedì si è svegliato con la febbre e Spalletti aveva deciso di non convocarlo contro ...

... Khvicha Kvaratskhelia Kvaratskhelia potrebbe non giocare contro la, si decide oggi. Come ricorda anche la Gazzetta. Dentro o fuori, si decide oggi. Ma intantoè in ansia per ......sempre più silenziosi Db Bergamo 05/11/2022 - campionato di calcio serie A / Atalanta -/ ... non è chiaramente al top e per questo resta in dubbio per il derby contro la. Oggi verrà ... Le probabili formazioni di Salernitana-Napoli: due dubbi per Spalletti, quale modulo per Nicola NAPOLI Victor Osimhen (nella foto) ha mezza Premier League sulle sue tracce ma almeno fino al termine della stagione non ascolterà le eventuali offerte. Secondo quanto riportato da ...