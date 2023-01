Salernitana-Napoli | 19a di Serie A | dove vedere diretta TV e streaming

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Dopo l’inattesa e amara sconfitta subita martedì scorso al ‘Maradona’ contro una modesta, ma caparbia Cremonese, ildi mister Luciano Spalletti è stato eliminato ai calci di rigore agli ottavi di finale di Coppa Italia. Un’uscita inaspettata dal torneo per la compagine partenopea che, adesso, dovrà voltare pagina e rimboccarsi le maniche, perché domani sera dovranno scendere in campo per la 19esima giornata diA e affrontare l’osticanell’attesissimo derby campano. Il match si disputerà sabato 21 gennaio presso lo Stadio Arechi e con fischio d’inizio previsto alle ore 18.00. Vediamo insieme quali sono le info, le probabili elaTV esi prospetta essere una ...

...30 Anadolu Efes - Bayern 19:00 algiris - Crvena Zvezda 20:00 Olympiacos - Real Madrid Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 15:00 Verona - Lecce 18:0020:45 Fiorentina - Torino ...Commenta per primo L'allenatore dellaDavide Nicola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara delspiegando anche il suo ritorno in granata: 'Nella vita si cresce attraverso le batoste, non con i successi. ...Davide Nicola è stato richiamato sulla panchina granata 48 ore dopo l'esonero deciso dal presidente Iervolino. Giorni elettrici, contestazione e striscione ultras al campo Volpe. Finalmente si gioca e ...Si ritorna, finalmente, a parlare soltanto di calcio giocato. Dopo il caos dei giorni scorsi, la Salernitana è concentrata esclusivamente sul derby contro il Napoli in programma ...