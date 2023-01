Salernitana | i convocati per il derby con il Napoli | out anche Radovanovic

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNon c’è il nome di Ivannell’elenco deidiramato da Davide Nicola in vista deldi domani contro il. La sua assenza va ad aggiungerci a quella già annunciata di Fazio e Bronn e di Sepe, Maggiore e Mazzocchi già out nelle precedenti sfide. Al termine della rifinitura svolta questa mattina il tecnico piemontese, tornato in sella a distanza di soli due giorni dall’esonero, ha diramato una lista che comprende 22 giocatori: PORTIERI: Fiorillo, Sorrentino, Ochoa; DIFENSORI: Bradaric, Daniliuc, Gyomber, Lovato, Pirola, Sambia; CENTROCAMPISTI: Bohinen, Candreva, Capezzi, Coulibaly L., Kastanos, Iervolino, Nicolussi Caviglia, Vilhena; ATTACCANTI: Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek, Valencia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

