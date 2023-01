Sabato e domenica nel Foglio Cosa c' è negli inserti del fine settimana

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Come tutti i weekend nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale. Ecco chetrovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì) L’automobile? Un inferno. I gas, la Ztl, i 30 all’ora. Ma c’è dell’altro: la macchina è stata per un secolo il mito di individualismo, libertà e gioia di vivere. Ora per l’estetica green e moralista è divenuta simbolo di morte. Nel mirino l’automobilista maschio tossico – di Maurizio Crippa Ragione & vanità. I vizi degli intellettuali? Esibizionismo e spregio del senso comune. Li ha smascherati Paul Johnson, storico e amante della libertà – di Alberto Mingardi Il bello della Dc. Da Fanfani a Forlani, al democristiano mancato Di Maio. E poi i Papi, i santi e le fanciulle. Casini unchained – di Michele Manseri Una su mille. Un nome da ricordare fra le “madri della patria” citate da ...