Leggi Anche Usa 2024,chiede di tornare su Facebook - Fu bandito dopo l'assalto a Capitol Hillcondannato a pagare un milione di dollari a Hillary Clinton La richiesta, che il giudice Middlebrooks aveva rigettato l'anno scorso, sosteneva che Hillary Clinton e altri avessero ...La condanna segna il culmine di una causa intentata proprio dain Florida, nella quale l'ex Presidente sosteneva che l'intero scandalo, relativo alle presunte influenze russe nella ... Russiagate, Trump condannato a pagare un milione di dollari a Hillary Clinton Un giudice federale degli Stati Uniti ha stabilito che l'ex presidente e il suo avvocato pagheranno una multa per aver intentato una causa "inutile" contro l'ex senatrice dem. Ma il tycoon non ci sta ...L'ex Presidente dovrà risarcire l'ex First lady democratica e altri funzionari della campagna elettorale del 2016 per causa temeraria. Il Tycoon la accusava di aver orchestrato un complotto contro di ...