Russia | Peskov | “Rapporti con Usa al livello più basso di sempre”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) (Adnkronos) – Le relazioni tra Stati Uniti esono attualmente ”alpiùmai raggiunto nella storia”. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitryin conferenza stampa. ”Non c’è alcuna speranza che possano migliorare”, ha aggiunto, secondo quanto riporta la Ria Novosti. Intanto Mosca cerca di consolidare le alleanze con i Paesi dell’Est. Il presidente Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev, riporta la Ria Novosti spiegando che i due leader hanno discusso di come rafforzare la collaborazione bilaterale e del partnerariato strategico tra i due Paesi. Come spiega il Cremlino, Putin e Tokayev hanno anche parlato della cooperazione in ambito energetico. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos

