Rugby | definito il calendario dei Test Match dell’Italia prima della Coppa del Mondo 2023

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Diventa ufficiale ildeiestiviNazionale italiana diin preparazione alladel, che si disputerà in Francia: il raduno degli azzurri inizierà il 4 giugno a Pergine Valsugana, come accadutodei Mondiali in Giappone del 2019, e poi sede dei raduni estivi nel 2021 e 2022. Il primoè insabato 29 luglio in Scozia: per l’Italia sarà la seconda sfida consecutiva dopo l’ultima giornata del Sei Nazioni, poi sabato 5 agosto nuova trasferta in Irlanda, già sfidata in vista dei Mondiali in Giappone del 2019. Dopo una settimana di pausa, ecco i due...