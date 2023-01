Rugby | Challenge Cup | Treviso | scelto il XV per sfidare lo Stade Français

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Si disputa questo fine settimana l’ultimo turno dellaCup die la Benettonospiterà loin una sfida che è la rivincita dopo il 24-14 subito a Parigi e che può regalare ai veneti un ottavo di finale casalingo nei playoff.ha già staccato il biglietto per la seconda fase, mentre i francesi devono espugnare il campo biancoverde per avere la certezza di un posto ai playoff, ma non per questo la Benetton non farà tutto per conquistare il terzo successo consecutivo in Europa. E coach Marco Bortolami hauna formazione di primo livello per provarci. Assenti gli otto giocatori che domani vestiranno la maglia dell’Italia A la formazione scelta vede Rhyno Smith estremo, mentre a destra l’ala sarà Edoardo Padovani e a sinistra ...