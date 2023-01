Roma | Zaniolo senza pace | fuori dai convocati con lo Spezia E aspetta il Tottenham

GianlucaDiMarzio.com

Nicolò Zaniolo non sarà convocato da Josè Mourinho per la partita contro lo Spezia, in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Picco. La scelta è totalmente di Nicolò Zaniolo che ha fatto sapere di non essere disponibile per la partita.