Roma-Zaniolo | futuro deciso | se arriva l’offerta sarà cessione

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Ilalladiè ormai giunto al capolinea, il classe ’99 hadi valutare le offerte che arriveranno per essere ceduto Ilalladiè ormai giunto al capolinea, il classe ’99 hadi valutare le offerte che arriveranno per essere ceduto. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il rinnovo non è la priorità dei giallorossi ed ecco la decisione di andare altrove.a titolo definitivo o in prestito con obbligo e al momento l’unica proposta seria è quella del Tottenham, ma in prestito con diritto, soluzione non gradita dalla. L'articolo proviene da Calcio News 24.